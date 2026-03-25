Dove vedere Errani e Paolini a Miami e tutto lo sport in tv di mercoledì 25 marzo
Mercoledì 25 marzo, gli appassionati di sport potranno seguire diversi eventi in televisione. Tra le competizioni in programma ci sono le gare di sci alpino della Coppa del Mondo e le partite di Champions League femminile. In particolare, sarà possibile vedere in diretta le partite di Errani e Paolini a Miami, oltre a una serie di incontri e competizioni trasmessi sui principali canali sportivi.
Mercoledì 25 marzo 2026 il torneo Masters 1000 di Miami entra nelle fasi decisive con i match dei quarti di finale del circuito maschile e femminile, oltre alle sfide nel doppio sia maschile che femminile. A scendere in campo oggi saranno Jasmine Paolini e Sara Errani, pronte a sfidare la neozelandese Erin Routliffe e la statunitense Asia Muhammad ai quarti del doppio femminile, mentre Andrea Vavassori e Simone Bolelli sfideranno lo statunitense Chris Harrison e il britannico Neal Skupski. Considerando il diverso fuso orario con gli Stati Uniti, le varie sfide inizieranno nel pomeriggio italiano per poi proseguire nella notte tra mercoledì e giovedì, tutte in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su NOW. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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