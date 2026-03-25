Mercoledì 25 marzo, gli appassionati di sport potranno seguire diversi eventi in televisione. Tra le competizioni in programma ci sono le gare di sci alpino della Coppa del Mondo e le partite di Champions League femminile. In particolare, sarà possibile vedere in diretta le partite di Errani e Paolini a Miami, oltre a una serie di incontri e competizioni trasmessi sui principali canali sportivi.

Mercoledì 25 marzo 2026 il torneo Masters 1000 di Miami entra nelle fasi decisive con i match dei quarti di finale del circuito maschile e femminile, oltre alle sfide nel doppio sia maschile che femminile. A scendere in campo oggi saranno Jasmine Paolini e Sara Errani, pronte a sfidare la neozelandese Erin Routliffe e la statunitense Asia Muhammad ai quarti del doppio femminile, mentre Andrea Vavassori e Simone Bolelli sfideranno lo statunitense Chris Harrison e il britannico Neal Skupski. Considerando il diverso fuso orario con gli Stati Uniti, le varie sfide inizieranno nel pomeriggio italiano per poi proseguire nella notte tra mercoledì e giovedì, tutte in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su NOW. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dove vedere Errani e Paolini a Miami e tutto lo sport in tv di mercoledì 25 marzo

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