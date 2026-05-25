Da mercoledì prossimo, le attività assistenziali di Dovadola si trasferiscono dalla sede di via della Nazionale 16 a nuovi spazi in via Giacomo Matteotti 28. La decisione riguarda il cambiamento di sede per motivi organizzativi. La vecchia sede rimarrà chiusa. La struttura di via Matteotti sarà operativa da quella data per tutte le attività sanitarie. Non sono previsti altri spostamenti o variazioni nelle modalità di servizio.

Da mercoledì prossimo, le attività assistenziali di Dovadola lasceranno la storica sede di via della Nazionale 16 per stabilirsi nei nuovi spazi al civico 28 di via Giacomo Matteotti. Il trasferimento segna un cambio di passo per la sanità locale, che punta a una maggiore accessibilità e modernità attraverso strutture progettate per abbattere ogni barriera architettonica. Il nuovo polo sanitario territoriale nasce per rispondere alle necessità crescenti della comunità, offrendo standard di comfort elevati sia per i pazienti che per il personale medico. La nuova configurazione degli spazi mira a potenziare la qualità dell’accoglienza e delle cure, allineando l’infrastruttura del borgo alle più recenti direttive della medicina di prossimità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dovadola: la sanità si sposta in via Matteotti con nuovi spazi

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