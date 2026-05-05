Fued si sposta a Senigallia | nuovi spazi vicino a Porta Lambertina

Fued apre una nuova sede a Senigallia, vicino a Porta Lambertina, spostando così la propria attività nella zona. La nuova sede si trova in un'area centrale della città, facilmente raggiungibile e vicina ad alcuni punti di interesse. Questo cambiamento influenzerà le modalità di gestione degli affitti brevi, che saranno gestiti direttamente dalla nuova struttura. L'apertura mira a migliorare i servizi offerti e a rafforzare la presenza sul territorio.

? Cosa scoprirai Dove si trova esattamente la nuova sede operativa di Fued?. Come cambierà la gestione degli affitti brevi con questo spostamento?. Chi potrà beneficiare della nuova posizione vicino a Porta Lambertina?. Quali vantaggi avrà il proprietario di casa con questo nuovo ufficio?.? In Breve Inaugurazione nuovi spazi professionali avvenuta venerdì 24 aprile presso via Mamiani 14.. Rete operativa attiva anche a Sirolo, Numana, Porto Recanati e Cesenatico.. Contatti disponibili via email [email protected] o telefonicamente ai numeri 071 7360926 e 327 6370928.. Sede operativa situata vicino a Porta Lambertina, nota localmente come Porta Fano..🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fued si sposta a Senigallia: nuovi spazi vicino a Porta Lambertina Notizie correlate Senigallia: nuovi spazi e strumenti per La Fabbrica dei Sogni? Cosa scoprirai Come cambieranno i laboratori per i ragazzi con la nuova cucina? Chi sono le aziende locali che hanno finanziato il progetto? Quali... Senigallia, Molinelli punta su sicurezza e nuovi spazi per i giovani? Cosa scoprirai Come può l'esperienza della Polizia di Stato prevenire il degrado? Quali nuovi spazi verranno creati per i giovani di Senigallia?...