AeQuilibrium Cup doppia vittoria modenese al Trofeo dei Territori Emilia-Romagna 2026

Le squadre di Modena hanno concluso con due vittorie la partecipazione alla AeQuilibrium Cup – Trofeo dei Territori Emilia-Romagna 2026. La competizione ha visto le selezioni modenesi dominare sul campo, ottenendo risultati positivi in diverse partite. La manifestazione si è svolta con successo, confermando l’ottimo livello delle rappresentative locali nel panorama del volley regionale. La presenza delle squadre modenesi si è distinta per determinazione e prestazioni tecniche.

Il volley modenese scrive una nuova pagina della propria storia. Si chiude con un bilancio trionfale la partecipazione delle selezioni territoriali di Modena alla AeQuilibrium Cup – Trofeo dei Territori Emilia-Romagna 2026. Nella due giorni di gare dell’1 e 2 maggio a Imola, le rappresentative.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Territori di confine, impegno congiunto per Toscana ed Emilia RomagnaFIRENZE – Rafforzare la collaborazione tra Toscana ed Emilia-Romagna per dare risposte concrete alle comunità di confine, a partire da sanità... In Emilia Romagna mancano oltre 1700 medici di base: la situazione nel Forlivese, scoperti i territori più perifericiÈ quanto emerge dall’ultimo elenco pubblicato dalla Giunta Regionale, che fotografa la situazione dei medici di base mancanti in tutte le Ausl del... Contenuti di approfondimento AeQuilibrium Cup, doppia vittoria modenese al Trofeo dei Territori Emilia-Romagna 2026Il volley modenese scrive una nuova pagina della propria storia. Si chiude con un bilancio trionfale la partecipazione delle selezioni territoriali di Modena alla AeQuilibrium Cup – Trofeo dei ... modenatoday.it Trofeo dei Territori Aequilibrium Cup: la Sicilia del volley giovanile in campoLa pallavolo giovanile siciliana si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi della stagione: il Trofeo dei Territori Aequilibrium Cup, che assegnerà il Memorial Picciurro per il settore ma ... messinasportiva.it