Roma | Droghei Pd Lazio ascolto e confronto importanti per rafforzare territori

Un rappresentante del Pd Lazio ha sottolineato l’importanza dell’ascolto e del confronto tra istituzioni e comunità come strumenti fondamentali per rafforzare i territori. Secondo quanto dichiarato, il lavoro condiviso e il dialogo diretto con le persone permettono di valorizzare le esperienze e di costruire risposte collettive concrete. Questi incontri sono considerati essenziali per affrontare le sfide locali.

Dall’ascolto, dal confronto e dal lavoro comune tra istituzioni e comunità, emerge un principio fondamentale: la cura del territorio si realizza attraverso la capacità di incontrare le persone, valorizzare le esperienze e costruire risposte condivise. Questo è quanto dichiarato dalla consigliera del Partito Democratico alla Regione Lazio, Emanuela Droghei, a margine dell’iniziativa “Per il Metodo Roma”. L’evento, promosso dall’assessore alle Periferie, Pino Battaglia, si è tenuto oggi presso la Multisala Andromeda nel Municipio Roma XIV, riscontrando una grande partecipazione da parte di amministratori, associazioni e realtà locali. Investire nei quartieri e rafforzare il legame con le istituzioni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: Droghei (Pd Lazio), ascolto e confronto importanti per rafforzare territori Articoli correlati Piccoli Comuni, Aquino: "Confronto Anci occasione per rafforzare territori e servizi"Le dichiarazioni del sindaco di Montefredane, presente alla Nuvola di Roma per l’appuntamento conclusivo del progetto P. Lazio: Droghei (Pd), sui buoni eFamily serve chiarezza immediata dalla RegioneSul futuro dei buoni eFamily, destinati a supportare le persone “per la non autosufficienza”, persiste un’incertezza inaccettabile. Aggiornamenti e notizie su Roma Droghei Pd Lazio ascolto e... Temi più discussi: Sant'Alessio, le opposizioni chiedono cambio del direttore generale; Dalla gestione immobiliare alla fuga dei dipendenti, è bufera sull'Asp Sant'Alessio; Pnrr, audizioni sugli interventi della Missione 6 Salute nelle Asl Rm 5 e Rm 6; Sanita’ | Mattia Pd Lazio aumento casi Epatite A urgente prevenzione. Sanita’: Droghei (Pd Lazio), basta alibi su Asp Sant’Alessio, Regione si assuma responsabilita’Emanuela Droghei critica la gestione dell'Asp Sant'Alessio, chiedendo un cambio radicale per salvaguardare i servizi. romadailynews.it Sanità: Droghei (Pd Lazio), settore nel caos, Regione ignora allarme sindacati, domani in piazzaSulla gestione della sanità nel Lazio si sta andando avanti senza confronto e ignorando le denunce dei sindacati. Una scelta grave ... agenzianova.com La scintilla sarebbe scoccata a Roma, proseguendo con un weekend romantico in Toscana. Ebbene si, sarebbe lui il nuovo amore di Michelle - facebook.com facebook L’Antica Pizzeria da Michele arriva in stazione a Roma Termini x.com