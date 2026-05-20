Nella notte, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno raggiunto un accordo su due regolamenti comunitari che permetteranno di attuare un’intesa commerciale con gli Stati Uniti riguardante i dazi. Questa decisione arriva dopo le minacce di Trump di imporre tariffe e segna un passo avanti nelle negoziazioni tra le due parti. I regolamenti devono ora essere adottati ufficialmente per avviare le procedure necessarie alla messa in pratica dell’accordo.

L’intesa è arrivata nella notte. Il Parlamento e il Consiglio europeo hanno trovato l’accordo sui due regolamenti comunitari necessari per mettere in pratica l’intesa con gli Stati Uniti sui dazi. Si tratta, in sostanza, della formalizzazione dell’intesa sottoscritta la scorsa estate tra Donald Trump e Ursula von der Leyen. “Oggi l’Unione europea mantiene i propri impegni”, scrive in un comunicato la presidenza cipriota dell’Ue, ribadendo che l’Ue resta e resterà “un partner affidabile e degno di fiducia nel commercio mondiale”. Rientra così la minaccia di Trump, che aveva dato tempo all’Ue per chiudere l’intesa entro luglio, minacciando altrimenti nuovi dazi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Dazi, dopo le minacce di Trump l’Ue trova l’intesa sull’accordo commerciale con gli Usa

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Contro i dazi di Trump, Ue e India siglano un accordo commerciale senza precedenti

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