Accordo Ue-Usa sui dazi | via libera europeo dopo mesi di tensioni con Trump
Dopo mesi di tensioni tra l’Unione europea e gli Stati Uniti, l’Europa ha approvato un accordo commerciale che stabilisce un tetto massimo del 15% sulle tariffe e prevede la fine dell’escalation tariffaria nei settori chiave. La decisione arriva a seguito di discussioni che hanno coinvolto vari livelli delle rispettive amministrazioni, con l’obiettivo di ridurre le tensioni commerciali e consolidare le relazioni economiche tra le due parti. La ratifica europea segna un passo importante in questa delicata fase di negoziati.
L'Ue approva l’intesa commerciale con gli Usa: tetto massimo del 15% sulle tariffe e stop all’escalation sui settori strategici Dopo mesi di trattative, rinvii e tensioni diplomatiche,Consiglio e Parlamento europeohanno raggiunto nella notte l’accordo definitivo sull’intesa tariffaria tra Unione europea e Stati Uniti siglata nel 2025. Tra le ipotesi ventilate dalla Casa Bianca figurava anche l’aumento dei dazisu auto e camion europei dal 15% al 25%.Con l’approvazione politica dell’accordo firmato aTurnberry, in Scozia, tra Trump e la presidente della Commissione europeaUrsula von der Leyen, l’Unione evita per ora una nuova guerra commerciale transatlantica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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