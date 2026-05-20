Accordo Ue-Usa sui dazi | via libera europeo dopo mesi di tensioni con Trump

Dopo mesi di tensioni tra l’Unione europea e gli Stati Uniti, l’Europa ha approvato un accordo commerciale che stabilisce un tetto massimo del 15% sulle tariffe e prevede la fine dell’escalation tariffaria nei settori chiave. La decisione arriva a seguito di discussioni che hanno coinvolto vari livelli delle rispettive amministrazioni, con l’obiettivo di ridurre le tensioni commerciali e consolidare le relazioni economiche tra le due parti. La ratifica europea segna un passo importante in questa delicata fase di negoziati.

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