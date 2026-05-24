Elezioni comunali 2026 l’Italia alle urne | oltre 6,6 milioni di elettori al voto per il test dei sindaci

Oggi e domani, più di 6,6 milioni di cittadini italiani si recano alle urne per le elezioni comunali del 2026. Sono chiamati a scegliere i nuovi sindaci e a votare per il rinnovo dei consigli comunali, in una delle tornate elettorali più rilevanti dell’anno. Le operazioni di voto coinvolgono numerose città e piccoli centri in tutto il paese.

La macchina elettorale si è messa in moto per una delle tornate più significative dell’anno. Oggi e domani oltre 6,6 milioni di cittadini italiani sono chiamati alle urne per il rinnovo dei consigli comunali e l’elezione dei nuovi sindaci. Si tratta di un appuntamento di forte rilevanza politica, che coinvolge quasi 750 amministrazioni locali lungo tutto lo Stivale. La votazione rappresenta il primo vero banco di prova per i partiti dopo il recente referendum sulla riforma della giustizia, configurandosi come un termometro preciso per misurare gli equilibri tra le forze di governo e le opposizioni. I seggi restano aperti la domenica dalle ore 7:00 alle ore 23:00 e il lunedì dalle ore 7:00 alle ore 15:00. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Elezioni amministrative 2026, oltre 740 comuni al voto nel weekend

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