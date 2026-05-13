Comunali e buona sanità il Polo civico lancia la proposta di quattro osservatori comunali

“Sanità, Sindaco e Consiglio Comunale: quale correlazione funzionale e quali le possibili iniziative?”, questo il focus di un incontro politico promosso dalla segreteria del Polo civico "Cultura e Legalità".Argomento estremamente attuale, che ha visto la partecipazione di un numeroso pubblico.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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