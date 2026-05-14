Via San Giacomo congestionata dal traffico il Comune corre ai ripari | primi interventi a fine mese
Nel quartiere di Borgo Roma, la strada di via San Giacomo è attualmente molto trafficata, con l’accesso congestionato. Il Comune ha annunciato che a fine mese inizieranno i primi interventi per migliorare la viabilità in questa zona. I lavori sono collegati alla realizzazione del nuovo tracciato della filovia di Verona, un progetto che coinvolge direttamente questa arteria principale del quartiere. La viabilità locale sarà interessata da modifiche temporanee durante le operazioni di cantiere.
Il percorso di trasformazione della viabilità nel quartiere di Borgo Roma prosegue, in particolare nell’area di via San Giacomo dove sono in corso i lavori legati al futuro tracciato della filovia di Verona.Dal Comune spiegano che è attualmente in corso una fase transitoria, che prevede la. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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