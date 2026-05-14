Via San Giacomo congestionata dal traffico il Comune corre ai ripari | primi interventi a fine mese

Nel quartiere di Borgo Roma, la strada di via San Giacomo è attualmente molto trafficata, con l’accesso congestionato. Il Comune ha annunciato che a fine mese inizieranno i primi interventi per migliorare la viabilità in questa zona. I lavori sono collegati alla realizzazione del nuovo tracciato della filovia di Verona, un progetto che coinvolge direttamente questa arteria principale del quartiere. La viabilità locale sarà interessata da modifiche temporanee durante le operazioni di cantiere.

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