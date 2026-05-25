Dopo Carrefour anche Penny Market valuta di lasciare l’Italia? L’azienda nega lo scenario sui 500 negozi della catena di discount

Penny Market sta considerando di lasciare o ridimensionare la sua presenza in Italia, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera. La catena di discount, che conta circa 500 negozi, nega però di avere intenzioni di abbandonare il mercato. La decisione sarebbe ancora in fase di valutazione e non ci sono annunci ufficiali al momento. La notizia si inserisce nel contesto di altre aziende del settore che hanno già lasciato o stanno pensando di ridurre la loro attività nel paese.

Dopo Carrefour, anche Penny Market sta per lasciare l’Italia? Lo scrive il Corriere della Sera, secondo cui il gruppo tedesco Rewe starebbe valutando di uscire dal mercato italiano o ridimensionare la sua presenza. Ad oggi, Penny Market conta quasi 500 supermercati in Italia, con un fatturato poco sotto i 2 miliardi di euro. Secondo alcune fonti, la catena di discount sta valutando la cessione di almeno una parte dei suoi punti vendita, se non tutti. Il gruppo Cewe, però, nega categoricamente: «Penny Italia non è oggetto di alcuna vendita. Il Gruppo Rewe conferma pienamente il proprio impegno nel mercato italiano, ritenuto strategico», si legge in una nota dell’azienda inviata al Corriere. 🔗 Leggi su Open.online

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Penny Market: Rewe valuta il ritiro in Italia con 500 negoziRewe sta considerando di ritirare circa 500 negozi in Italia, tra cui alcuni affiliati a Penny Market.

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Dopo Carrefour, anche Penny Market valuta di lasciare l’Italia: cosa succederà ai 500 negozi della catena di discount. Secondo il Corriere, il gruppo tedesco sta valutando di uscire dal mercato italiano. Lidl e Aldi potrebbero rilevare i punti vendita. x.com

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