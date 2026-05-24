Dopo Carrefour anche Penny Market valuta di lasciare l’Italia | cosa succederà ai 500 negozi della catena di discount

Dopo Carrefour, anche Penny Market potrebbe lasciare l’Italia. Lo scrive il Corriere della Sera, secondo cui il gruppo tedesco Rewe starebbe valutando di uscire dal mercato italiano o ridimensionare la sua presenza. Ad oggi, Penny Market conta quasi 500 supermercati in Italia, con un fatturato poco sotto i 2 miliardi di euro. Secondo alcune fonti, la catena di discount sta valutando la cessione di tutti i suoi punti vendita o di una parte. Il sodalizio con Esselunga e il primo supermercato a Cremona. La prima insegna di Penny Market è arrivata in Italia nel 1994, frutto di un’idea di Bernardo Caprotti, fondatore di Esselunga, che diede vita a una joint venture tra il suo marchio e Rewe. 🔗 Leggi su Open.online

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