Penny Market | Rewe valuta il ritiro in Italia con 500 negozi

Rewe sta considerando di ritirare circa 500 negozi in Italia, tra cui alcuni affiliati a Penny Market. La catena di supermercati sta valutando la cessione di questi punti vendita, che potrebbero essere rilevati da altri operatori del settore. La decisione potrebbe influenzare la distribuzione e la disponibilità di prodotti nelle aree interessate, modificando così la spesa quotidiana dei clienti. Al momento, non sono stati annunciati dettagli sui potenziali acquirenti o tempistiche.

? Domande chiave Chi sono i colossi pronti a rilevare i 500 punti vendita?. Come cambierà la spesa quotidiana con l'eventuale uscita di Rewe?. Perché i grandi supermercati tradizionali hanno escluso l'acquisto di Penny?. Quali conseguenze avrà questa vendita sul mercato dei discount italiani?.? In Breve Penny Market genera un fatturato annuo prossimo ai 2 miliardi di euro.. Lidl e Aldi sono i principali candidati per i 500 punti vendita.. La rete nacque nel 1994 tramite joint venture con Bernardo Caprotti.. I negozi hanno superfici medie comprese tra 1.000 e 1.500 metri quadrati..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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