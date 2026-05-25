Donne Under 15 Il Peperoncino nella top 12 tricolore Brillano Passaro Zani Manfredi e Lucchese
Il Peperoncino Libertas si piazza tra le prime 12 squadre in Italia nelle finali nazionali Under 15 femminili, disputate tra Cecina e Donoratico. Le atlete della squadra si sono distinte nel torneo, portando a casa un risultato di rilievo. Tra le giocatrici più note ci sono Passaro, Zani, Manfredi e Lucchese, che hanno contribuito alla qualificazione. La competizione ha visto affrontarsi le migliori formazioni giovanili del paese.
Il Peperoncino Libertas chiude tra le prime 12 d’Italia. A Cecina e Donoratico, sedi delle finali nazionali Under 15 femminili, le giallorosse tra le migliori. Nel girone di qualificazione sono arrivate le vittorie con Livorno 62-56 e 62-43 su Rovigo. Nella terza e decisiva sfida con Costa Masnaga, le Peppers giocano una grande prestazione, ma cedono 50-55. Con il secondo posto nel girone, il Peperoncino va a giocarsi il passaggio del turno con lo spareggio con Roseto terza. Al termine di una partita punto a punto a spuntarla sono le abruzzesi 45-49 fermando così tra le prime dodici, la corsa delle giallorosse, che comunque hanno orato benissimo il torneo dando vita ad una serie di prestazioni di altissimo livello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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