donne under 15 il peperoncino nella top 12 tricolore brillano passaro zani manfredi e lucchese

Notizia in breve

Il Peperoncino Libertas si piazza tra le prime 12 squadre in Italia nelle finali nazionali Under 15 femminili, disputate tra Cecina e Donoratico. Le atlete della squadra si sono distinte nel torneo, portando a casa un risultato di rilievo. Tra le giocatrici più note ci sono Passaro, Zani, Manfredi e Lucchese, che hanno contribuito alla qualificazione. La competizione ha visto affrontarsi le migliori formazioni giovanili del paese.