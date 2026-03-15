In diretta dall'Are 2026, lo slalom maschile prosegue con la prima manche del secondo turno alle 12.30. La campionessa in carica si trova in testa, seguita da un avversario austriaco. Tra i partecipanti italiani, Della Mea si posiziona tra i primi quindici, mentre Mondinelli mostra buone prestazioni. La giornata di gara continua con aggiornamenti e risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI COURCHEVEL DALLE 10.45 I PETTORALI DI PARTENZA 10.40: Fuori dalle 30 Westhoff e Alexander. Ricordiamo che Valleriani è 30ma 10.39. E’ fuori dalle 30 l’azzurra Sola, 36ma con un ritardo di 3?57 10.38. Bravissima Emilia Mondinelli! L’azzurra si qualifica con il 22mo tempo a 2?61, ottima interpretazione di una pista che non regala nulla. Ora Sola 10.35: Fuori dalle 30 la tedesca Hilzinger e Danioth 10.34: Fuori Bennett e Bostroem Mussener 10.33: E’ 29ma l’azzurra Valleriani a 3?12, buona la sua prova, vedremo se basterà per la qualificazione 10.33: 1?27 di ritardo all’intermedio per Valleriani 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Are 2026 in DIRETTA: Shiffrin in testa davanti ad Aicher! Della Mea nella top 15, bene Mondinelli. Seconda manche alle 12.30

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