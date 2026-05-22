I fratelli Corna brillano ancora nella scherma italiana | nuovo titolo tricolore per Riccardo
I fratelli Corna si sono distinti nella scherma italiana, con Riccardo che ha conquistato il titolo nazionale nella categoria Under 14 di spada per il secondo anno consecutivo. La competizione si è svolta recentemente, e il giovane atleta bergamasco ha superato gli avversari arrivando primo, mantenendo così la sua posizione di rilievo nel panorama giovanile. La vittoria si aggiunge a una serie di risultati positivi ottenuti nel corso della stagione, consolidando la presenza della famiglia Corna nel mondo della scherma italiana.
Per il secondo anno consecutivo, nella spada Under 14, sul gradino più alto del podio c’è un bergamasco. A salirci è stato Riccardo Corna, protagonista a Riccione di una prova di grande maturità che gli ha permesso di laurearsi nuovamente campione italiano al Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving. Dopo l’oro ottenuto nel 2025 nella categoria Maschietti, l’atleta della Polisportiva Scherma Bergamo si è imposto anche tra i Giovanissimi, confermando il percorso di crescita mostrato nel corso dell’intera stagione. Classe 2014, Corna ha superato in finale Iacopo Moschettini con il punteggio di 10-7, al termine di una gara gestita con attenzione e grinta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Sullo stesso argomento
Mondiali scherma Giovani di Rio 2026: nella notte di Pasqua brillano due medaglie di bronzo per l’ItaliaNella notte di Pasqua, al Mondiale Giovani e Cadetti di Rio de Janeiro 2026, brillano due medaglie di bronzo per l’Italia: le hanno conquistate...
GPG Nostini – Day 6: vittoria bis di Riccardo Corna. Rivivi l’evento su AssaltoÈ stata un’altra grande giornata di scherma a Riccione: protagonista Riccardo Corna, capace di replicare l’oro dell’anno scorso La scherma giovanile...