I fratelli Corna brillano ancora nella scherma italiana | nuovo titolo tricolore per Riccardo

I fratelli Corna si sono distinti nella scherma italiana, con Riccardo che ha conquistato il titolo nazionale nella categoria Under 14 di spada per il secondo anno consecutivo. La competizione si è svolta recentemente, e il giovane atleta bergamasco ha superato gli avversari arrivando primo, mantenendo così la sua posizione di rilievo nel panorama giovanile. La vittoria si aggiunge a una serie di risultati positivi ottenuti nel corso della stagione, consolidando la presenza della famiglia Corna nel mondo della scherma italiana.

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