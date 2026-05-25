Donne mafia e antimafia eventi il 28 e 29 maggio a Foggia e Manfredonia

Da ilsipontino.net 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 28 e 29 maggio si svolgono eventi a Foggia e Manfredonia dedicati a donne, mafia e antimafia. L’iniziativa fa parte della “Scuola popolare Antimafia” promossa da un’associazione locale. Le due giornate prevedono incontri, dibattiti e workshop rivolti a sensibilizzare sul ruolo femminile nelle dinamiche mafiose e nelle attività antimafia. L’obiettivo è coinvolgere la comunità e approfondire temi legati alla presenza femminile nel contrasto alla criminalità organizzata.

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Nell’ambito della “Scuola popolare Antimafia”, organizzata da “LIBERA. Associazioni, nomi enumeri contro le mafie”, grazie al sostegno della “Fondazione antimafia sociale - StefanoFumarulo”, si terranno due incontri di approfondimento sul tema “Donne, mafia e antimafia”.La “Scuola popolare antimafia”: un progetto itinerante che mira a sensibilizzare e formare lecomunità locali sui temi della legalità e della giustizia sociale, attraverso un ciclo di incontri tematicinelle diverse province della Puglia. Una serie di incontri e approfondimenti itineranti, con lo scopo dicoinvolgere e, insieme, costruire una società più consapevole, attiva e resistente alle infiltrazionimafiose. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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