Il 28 e 29 maggio si svolgono eventi a Foggia e Manfredonia dedicati a donne, mafia e antimafia. L’iniziativa fa parte della “Scuola popolare Antimafia” promossa da un’associazione locale. Le due giornate prevedono incontri, dibattiti e workshop rivolti a sensibilizzare sul ruolo femminile nelle dinamiche mafiose e nelle attività antimafia. L’obiettivo è coinvolgere la comunità e approfondire temi legati alla presenza femminile nel contrasto alla criminalità organizzata.

Nell’ambito della “Scuola popolare Antimafia”, organizzata da “LIBERA. Associazioni, nomi enumeri contro le mafie”, grazie al sostegno della “Fondazione antimafia sociale - StefanoFumarulo”, si terranno due incontri di approfondimento sul tema “Donne, mafia e antimafia”.La “Scuola popolare antimafia”: un progetto itinerante che mira a sensibilizzare e formare lecomunità locali sui temi della legalità e della giustizia sociale, attraverso un ciclo di incontri tematicinelle diverse province della Puglia. Una serie di incontri e approfondimenti itineranti, con lo scopo dicoinvolgere e, insieme, costruire una società più consapevole, attiva e resistente alle infiltrazionimafiose. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - “Donne, mafia e antimafia”, eventi il 28 e 29 maggio a Foggia e Manfredonia

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FOGGIA - 21 arresti nel foggiano

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