Il fine settimana del 28 e 29 marzo 2026 a Bari si presenta con un ricco calendario di eventi, tra mostre, concerti e attività culturali. La città e le zone limitrofe ospitano diverse iniziative che coinvolgono pubblico di tutte le età, offrendo opportunità di svago e intrattenimento in vari contesti. Sono in programma undici appuntamenti che coprono un’ampia gamma di interessi, rendendo il weekend particolarmente movimentato.

Dalle visite gratuite ai palazzi storici agli spettacoli teatrali, passando per concerti, tulipani e iniziative per famiglie: ecco cosa fare a Bari e dintorni nel weekend del 28 e 29 marzo 2026 L’ultimo weekend di marzo a Bari e nei suoi dintorni si apre con un calendario ricco e variegato, capace di soddisfare interessi e passioni diverse. Tra cultura, spettacolo, musica, iniziative all’aria aperta e appuntamenti dedicati a famiglie e giovani, il territorio si anima con proposte che valorizzano tradizione e contemporaneità. Un fine settimana ideale per riscoprire la città e vivere esperienze coinvolgenti tra arte, intrattenimento e momenti di condivisione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Weekend a Bari 28-29 marzo 2026: 11 eventi da non perdere

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