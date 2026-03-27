Weekend a Roma 5 eventi da non perdere sabato 28 e domenica 29 Marzo

Il fine settimana del 28 e 29 marzo 2026 a Roma prevede diversi eventi tra esposizioni, mercatini, spettacoli e iniziative culturali. Tra le manifestazioni in programma ci sono mostre, concerti e fiere, con appuntamenti che si svolgono in diverse zone della città. Numerose attività sono state organizzate sia per gli appassionati di arte e cultura sia per chi desidera scoprire i prodotti dei mercatini locali.

Ti stai chiedendo c osa fare a Roma nel weekend del 28 e 29 marzo 2026? La Capitale si prepara ancora una volta ad offrirci un fine settimana pieno di tantissimi appuntamenti da non perdere tra arte, cultura, mercatini e gusto. Un’occasione perfetta per vivere la città tra mostre, eventi gratuiti e nuove esperienze tutte da scoprire. Ma quali sono gli eventi in programma? Eventi a Roma nel weekend del 28 e 29 marzo: Hokusai al Palazzo Bonaparte. Dal 27 marzo prende il via una delle mostre più attese della stagione: oltre 200 opere dedicate al maestro giapponese Hokusai. A Palazzo Bonaparte, un viaggio immersivo tra ukiyo-e, paesaggi iconici e capolavori come la celebre Grande Onda. 🔗 Leggi su Funweek.it

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