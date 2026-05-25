donne e radici incanta il teatro romano

Circa 250 persone hanno assistito allo spettacolo “Donne e Radici” al Teatro Romano di Benevento. L’evento ha portato in scena un percorso artistico dedicato alle donne, con interpretazioni dal vivo e musica. La rappresentazione si è svolta all’interno dell’area archeologica, coinvolgendo il pubblico presente. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali interventi o commenti da parte degli organizzatori o degli artisti.

In occasione della Notte Europea dei Musei 2026, il Teatro Romano di Benevento ha ospitato con grande successo “Donne e Radici”, il percorso artistico e performativo ideato da Carmen Castiello, realizzato in collaborazione con il Liceo Musicale G. Guacci. La serata, inserita nel programma ufficiale della Notte Europea dei Musei, ha registrato circa 250 presenze, confermando il forte interesse del pubblico verso iniziative capaci di coniugare patrimonio culturale, linguaggi contemporanei e memoria collettiva. Particolarmente significativo anche il riscontro di critica e partecipazione emotiva, con momenti di intensa suggestione che hanno coinvolto gli spettatori in un’esperienza immersiva di grande impatto. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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