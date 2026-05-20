Al Teatro Open Space 360 il progetto Radici - Storie di donne

La sala del Consiglio comunale in Municipio ha ospitato nella mattinata di mercoledì 20 maggio la conferenza stampa di presentazione dell'evento "Radici - Storie di donne", a cura della Commissione delle Elette.L'iniziativa è promossa in collaborazione con Asp Città di Piacenza e vede il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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ESPACIO URBANO - 20/04/26 - LUNES 16:00 HS - AM 1010 ONDALATINA

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