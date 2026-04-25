Spari al corteo del 25 aprile a Roma | feriti un uomo e una donna In fuga una persona su uno scooter ha una pistola ad aria compressa

Questa mattina a Roma, nei pressi del Parco Schuster, si sono verificati alcuni spari al termine di una manifestazione per il 25 aprile. Un uomo e una donna sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale. Durante l’episodio, una persona in fuga ha lasciato uno scooter e una pistola ad aria compressa, che sono state sequestrate dalle forze dell’ordine. La polizia sta indagando sugli eventi e sulle persone coinvolte.

Momenti di panico questa mattina vicino al Parco Schuster dove, al termine della manifestazione per il 25 aprile, due iscritti all'Anpi che avevano partecipato al corteo sono stati colpiti con una pistola ad aria compressa rimanendo lievemente feriti. A sparare, secondo la loro ricostruzione, un uomo con il volto travisato dal casco. Si è avvicinato a bordo di uno scooter, ha esploso i colpi ed è fuggito. Sul caso sono in corso le indagini della Digos e degli agenti del Commissariato Colombo che, oltre ad aver ascoltato i due feriti, stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. La ricostruzione A diffondere la notizia dell'accaduto sono stati gli stessi organizzatori del corteo.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Spari al corteo del 25 aprile a Roma: feriti un uomo e una donna. In fuga una persona su uno scooter, ha una pistola ad aria compressa Notizie correlate Roma, spari al corteo del 25 aprile: coppia ferita da pistola ad aria compressa al parco Schuster. In fuga due persone su uno scooterMomenti di panico questa mattina vicino al Parco Schuster dove, al termine della manifestazione per il 25 aprile, due persone sono state colpite con... 25 aprile, a Roma spari ad aria compressa vicino al Parco Schuster dopo corteo: feriti un uomo e una donna(Adnkronos) – Spari ad aria compressa in via delle Sette Chiese, vicino al parco Schuster di Roma dove si era da poco concluso il corteo per il 25... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dominique Moïsi: Assistiamo al trionfo della Cina potenza d’ordine; Corteo degli anarchici a Roma, in 200 per Cospito: ferito un poliziotto; 25 aprile, a Roma spari ad aria compressa vicino al Parco Schuster dopo corteo: feriti un uomo e una donna iscritti all'Anpi; Morto Oscar Schmidt, il mega striscione davanti alla Reggia di Caserta. Roma, spari al corteo del 25 aprile: una coppia ferita da pistola ad aria compressa al parco Schuster«Siamo stati feriti da spari di una pistola ad aria compressa provenienti da un motorino». Così una coppia, durante il corte del 25 aprile, si è presentata alle ... ilmattino.it Colpi di pistola ad aria compressa al corteo del 25 aprile di Roma: due feriti. Gli spari da un uomo in giacca mimetica e casco neroÈ successo al Parco Schuster alla manifestazione promossa dall’Anpi. Gesto gravissimo che stiamo denunciando. I due attivisti colpiti sono marito e moglie. Avevano il fazzoletto dei partigiani al c ... quotidiano.net Spari al corteo del 25 Aprile: ci sono feriti - Forze dell'ordine in azione - facebook.com facebook