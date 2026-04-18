Ruba il portafoglio a una donna disabile | ragazza arrestata al supermercato

Una ragazza è stata arrestata dopo aver sottratto il portafoglio a una donna con disabilità all’interno di un supermercato. Il furto è stato commesso in modo rapido tra le corsie affollate del negozio, ma il personale di sicurezza ha notato il movente e ha prontamente fermato la giovane. L’episodio si è concluso con l’arresto della ragazza, che ora si trova davanti all’autorità giudiziaria.

Un gesto rapido, quasi invisibile tra le corsie affollate del supermercato. Ma non abbastanza da sfuggire agli occhi attenti del personale addetto alla vigilanza.È finita in manette una ragazza di 26 anni, di origine bulgara e residente in provincia di Milano, arrestata nella mattinata di venerdì.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Ragazza ruba al supermercato e prende a morsi il lavoratore che prova a fermarlaLa donna, già nota alle forze dell’ordine, è stata bloccata dal personale del supermercato dopo aver tentato di scappare con la spesa rubata. Latina: ruba liquori e dolci al supermercato, arrestata 27enneUna donna di 27 anni, residente nella zona, è stata arrestata dopo aver tentato di rubare liquori, bevande alcoliche e dolciumi in un supermercato... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ruba il portafoglio a un magistrato sul bus: 4 mesi di condanna a un senzatetto; Ruba il portafogli dalla cabina del tir, 38enne denunciato; Ruba il portafoglio da un camion: identificato e denunciato 38enne; Ad Agnone paga il pranzo con una banconota falsa e ruba il portafoglio della cassiera: arrestato dai Carabinieri. Brescia, ruba il portafoglio a una disabile nel supermercato: 26enne arrestataÈ stata sorpresa mentre sottraeva il portafoglio a una cliente affetta da disabilità cognitiva e motoria. Per questo una donna di 26 anni, di origine ... bsnews.it Ruba il portafoglio a una cliente disabile: arrestata 26enneHa sottratto un portafoglio dalla borsa di una cliente con disabilità: una 26enne di origine bulgara è stata arrestata in flagranza dai Carabinieri a Brescia. elivebrescia.tv CATANIA, RUBA UN CONTATORE DELL’ACQUA: 46ENNE DENUNCIATO DAI CARABINIERI Proseguono senza sosta i controlli del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania per contrastare i reati contro il patrimonio e garantire m - facebook.com facebook Oristano, tecnico informatico ruba decine di dispositivi dalle scuole in cui lavora e li rivende sul web x.com