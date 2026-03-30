VIDEO | Il colore della memoria | l’arte di Gaetano Porcaro contro l’oblio delle vittime di mafia

Una mostra itinerante a Messina presenta l’opera del pittore Gaetano Porcasi, che utilizza la pittura come mezzo per commemorare le vittime di mafia. L’esposizione include oltre 200 anni di eventi legati alle stragi mafiose, evidenziando il ruolo dell’arte come forma di impegno civile e memoria collettiva. La rassegna si focalizza sul valore della memoria e sulla funzione delle immagini nel preservare il ricordo delle vittime.

Il pennello diventa una penna per raccontare oltre 200 anni di storia italiana, senza distinzione tra vittime, in una mostra che scuote le coscienze e ferma il tempo Non solo i nomi più noti come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ma tutte le vittime innocenti. Porcasi rifiuta ogni gerarchia del dolore: niente “morti di Serie A e morti di Serie C”, ma un’unica grande storia collettiva che attraversa l’Italia e chiede di essere ricordata. La sua è una pittura d’impatto, fatta di colori accesi ispirati ai carretti siciliani, dove domina il rosso: simbolo di sangue, ma anche di memoria e impegno civile. I suoi quadri non sono opere decorative, ma immagini che scuotono e costringono a riflettere. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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