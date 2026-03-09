Libera porta nelle scuole le storie delle vittime di mafia | a Messina il ricordo del neurochirurgo Pandolfo

Oggi nell’aula magna dell’Istituto superiore Antonello di Messina si è svolta una giornata dedicata alle vittime di mafia, con la partecipazione dei volontari di Libera rappresentati da Tiziana Tracuzzi e Marco Pandolfo, figlio di un neurochirurgo. La dirigente Daniela Pistorino ha accolto l’evento, che ha portato alla luce storie di giustizia e memoria. La sala era gremita di studenti e insegnanti interessati al tema.

“Ogni volta che racconto la storia di mio padre – ha detto commosso Marco Pandolfo – è un colpo al cuore, ma lui rivive negli occhi dei ragazzi che la ascoltano”. Nicola Domenico Pandolfo, primario degli ospedali riuniti di Reggio Calabria, fu assassinato da due killer pochi giorni dopo aver rivelato alla moglie i nomi dei mandanti e aver fornito indicazioni al magistrato Nicola Gratteri. La sua morte è legata a un intervento chirurgico su una ragazza figlia di un boss, purtroppo deceduta, e nonostante l’inchiesta, la giustizia non ha mai portato a processi significativi. Oggi, a distanza di trent’anni, il suo coraggio resta nella memoria collettiva. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

