Donati sfonda il 20 per cento
Donati supera il 20% delle preferenze con il 20,42%, diventando il candidato più votato. Comanducci scende al 43%, mentre Ceccarelli si mantiene al 32%. Questi sono i dati ufficiali delle prime proiezioni di voto. La differenza tra i candidati principali si mantiene stabile rispetto ai risultati precedenti. Nessuna variazione significativa si registra nelle percentuali di Comanducci e Ceccarelli.
Donati sfonda il tetto del 20 per cento (20,42), Comanducci scende al 43 e Ceccarelli si assesta sul 32. Queste le preferenze espresse nelle 37 sezioni scrutinate ad Arezzo. Il ballottaggio è all'orizzonte. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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