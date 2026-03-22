La puntata di Domenica In del 22 marzo segna un evidente cambio di scena per Teo Mammucari, dopo lo screzio della settimana precedente con Mara Venier. Il comico è rimasto assente per tutta la trasmissione, comparendo soltanto negli ultimi minuti, durante i saluti finali, in un’apparizione breve ma significativa. In apertura, Venier ha condotto il programma da sola, senza il consueto trio che l’ha affiancata nel corso della stagione. Enzo Miccio era assente per impegni all’estero, Tommaso Cerno è intervenuto solo nella seconda parte, mentre Mammucari è rimasto completamente fuori scena fino alla chiusura, confermando di fatto una riduzione drastica del suo spazio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Domenica In, Teo Mammucari riappare a sorpresa: il gesto di Mara Venier

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