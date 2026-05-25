Domenica In è andata in onda senza la presenza di Teo Mammucari nel finale, né è stato menzionato durante la trasmissione. Il conduttore è scomparso dal set senza spiegazioni, alimentando i dubbi sul suo coinvolgimento futuro nel programma. La conduttrice ha concluso la puntata senza fare riferimento alla sua assenza, lasciando spazio a speculazioni sulla sua partecipazione nelle prossime settimane. La trasmissione si è conclusa con il gioco in onda come di consueto.

Il gioco è andato regolarmente in onda ma il conduttore non è apparso in studio né è stato citato da Mara Venier: torna il dibattito sul ruolo avuto in stagione. Una presenza annunciata, una grafica rimasta al suo posto e un’assenza che il pubblico ha notato immediatamente. Nella penultima puntata stagionale di Domenica In andata in onda su Rai1, il momento conclusivo del programma ha lasciato spazio a un piccolo caso televisivo: Teo Mammucari non è apparso in studio, nonostante fosse previsto il segmento legato al suo gioco. E soprattutto, a colpire molti spettatori, è stata un’altra cosa: nessuna spiegazione ufficiale in diretta. Il gioco va in onda ma senza Mammucari. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Domenica In, Teo Mammucari sparisce dal finale senza spiegazioni: il dettaglio che alimenta i dubbi sul suo futuro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Teo Mammucari sparisce da Domenica In: gelo con Mara Venier dopo lo scontro in diretta

Notizie e thread social correlati

A Domenica In sparisce Teo Mammucari, Venier presenta il suo gioco e non dà spiegazioniA Domenica In, Teo Mammucari non è stato presente e non sono state fornite spiegazioni sulla sua assenza.

Domenica In, sparito Teo Mammucari: il gesto senza spiegazioni della VenierNella penultima puntata di Domenica In, trasmessa domenica 24 maggio, Teo Mammucari non è apparso in studio.

Temi più discussi: A Domenica In sparisce Teo Mammucari, Venier presenta il suo gioco e non dà spiegazioni; Domenica In, Teo Mammucari sparisce: il silenzio di Mara Venier; Mistero a Domenica In: Teo Mammucari assente e nessuno lo cita. Cos'è successo?; Domenica In, gli ospiti di oggi di Mara Venier.

Teo Mammucari scomparso da #DomenicaIn Nessuna traccia del conduttore nella penultima puntata in stagione del programma di Rai 1 x.com

Domenica In, giallo sull'assenza di Teo Mammucari: Mara Venier e il retroscena sulla prossima edizioneLa penultima puntata si trasforma in un piccolo giallo televisivo, mentre Mara Venier prepara una rivoluzione per la prossima stagione dello storico contenitore domenicale di Rai 1. libero.it

Giallo a Domenica In: la cassaforte di Teo senza Mammucari e nessuno lo nominaA Domenica In il gioco di Teo Mammucari è senza Teo ma Mara Venier non spiega perchè il comico è assente Finale decisamente insolito per la puntata di Domenica In andata in onda oggi, domenica 24 magg ... ultimenotizieflash.com

[SPOILER] Domenica In: anticipazioni e ospiti domenica 17 maggio! Da Vecchioni all'Eurovision reddit