Ieri nessuna traccia di Teo Mammucari a Domenica In: è comparso solo alla fine e Venier ha fatto finta di nulla. Si è già rotto il sodalizio lavorativo? Il sodalizio traMara VeniereTeo Mammucariè finito prima del previsto. Dopo ciò che è accaduto la settimana scorsa con Peppe Iodice e allafine della trasmissione, era ormai chiaro che tra i due si fosse rotto qualcosa che nessuno si sarebbe mai immaginato che il conduttore sarebbe stato presto silurato. Infatti nella puntata andata in onda ieriVenierè tornata in solitaria. Quest’anno ha aperto tutte le puntate affiancata daTommaso Cerno, Teo Mammucari e Enzo Miccio, invece ieri loro tre sono spariti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Domenica In, che fine ha fatto Teo Mammucari?

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