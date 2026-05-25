Domenica In 2027 sarà condotta ancora da Mara Venier, confermando il suo ruolo storico nel programma. La decisione è stata annunciata per la stagione 2026-2027, con la conduttrice che ritorna al timone del contenitore domenicale. La notizia ha sorpreso alcuni, ma in realtà rappresenta una conferma attesa da tempo. La Venier continuerà a condurre il programma anche nella prossima stagione.

Per la stagione 2026-2027 di Domenica In tutto porta verso una nuova conferma della storica conduttrice veneta. Ancora una volta, il pubblico della domenica pomeriggio dovrà fare i conti con un copione già visto: Mara Venier pronta a lasciare, pronta a fermarsi, pronta a “staccare davvero”. e poi di nuovo al centro dello studio di Domenica In. Per la stagione 2026-2027 di Domenica In tutto porta verso una nuova conferma della storica conduttrice veneta alla guida del contenitore domenicale di Rai 1, nonostante negli ultimi anni i suoi addii annunciati siano stati numerosi e spesso accompagnati da dichiarazioni molto nette sulla voglia di rallentare i ritmi televisivi. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Domenica In 2027, Mara Venier resta al timone: il ritorno che sorprende (ma non troppo)

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Domenica In, Mara Venier resta al timone: la conduttrice non mollaDomenica In continuerà ad essere condotta da Mara Venier anche nella prossima stagione.

Fumata bianca per Domenica In: Mara Venier resta, ma il format cambiaMara Venier rimane alla guida di Domenica In anche nella stagione 2026-27, dopo che era sembrata intenzionata a lasciare definitivamente il programma.

Temi più discussi: Domenica In, Mara Venier svela tutto: La Rai vuole che resti, ma deve cambiare, la sua condizione per cancellare l’addio; Posso dire ufficialmente che la Rai mi chiede di rimanere. Io voglio riflettere, credo che Domenica In vada cambiata e rivista: Mara Venier rompe il silenzio; Domenica In, Matano e Delogu dopo Mara Venier: tempi e retroscena del passaggio di consegne; Domenica In, Fialdini in lacrime da Mara Venier: Il mio cuore è spezzato. E Vecchioni da brividi: Parlo con mio figlio che non c’è più.

Sembra, pare, dicono che la Rai affiderà a nonna-bis Mara Venier la conduzione di #DomenicaIn anche nella stagione 2026/2027. La peggiore Rai di sempre non può che confermarsi come la peggiore Rai di sempre. x.com

Mara Venier: la Rai mi ha chiesto di restare a Domenica In. Ci sto pensando ma il programma va rivisto reddit

Domenica In 2027, Mara Venier resta al timone: il ritorno che sorprende (ma non troppo)Per la stagione 2026-2027 di Domenica In tutto porta verso una nuova conferma della storica conduttrice veneta. novella2000.it

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