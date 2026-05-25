Domenica amara per l’Under 15 del Manfredonia Calcio

Domenica negativa per l’Under 15 del Manfredonia Calcio, che ha perso 4-1 nell’andata della semifinale regionale a Cerignola. La partita si è conclusa con questa differenza di reti, lasciando poche possibilità di qualificazione nella sfida di ritorno.

?Una mattinata amara a Cerignola, dove la nostra Under 15 incassa un 4-1 nell'andata della semifinale regionale. Il rigore trasformato da Castriotta rende meno duro il passivo, ma soprattutto tiene accesa quella fiammella di speranza di cui abbiamo bisogno.?I nostri ragazzi hanno dimostrato per tutta la stagione di che pasta sono fatti e non sarà una giornata storta a cancellare il loro immenso valore. Ora è il momento di fare quadrato, restare uniti e ricordarsi chi siamo. Tra sette giorni, sul nostro prato e davanti alla nostra gente, servirà l'impresa. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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