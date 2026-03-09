Domenica no per l’Under 17 del Manfredonia Calcio

Domenica negativa per l’Under 17 del Manfredonia Calcio, che ha perso con un punteggio netto in trasferta durante la settima giornata della Seconda Fase Regionale. La squadra ha affrontato la partita fuori casa senza riuscire a ottenere punti, chiudendo con una sconfitta che conclude il match. La gara si è svolta domenica, come previsto dal calendario del campionato.

Termina con una netta sconfitta la gara esterna dell'Under 17 del Manfredonia Calcio 1932 nella 7ª giornata della Seconda Fase Regionale. Presso lo stadio "Ventura" di Bisceglie, i padroni di casa si impongono per 6-0. La formazione biancoceleste resta ferma a quota 13 punti in classifica.