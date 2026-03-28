Settore giovanile il programma dell’Under 19 e Under 15 del Manfredonia Calcio

Il settore giovanile del Manfredonia Calcio ha annunciato il nuovo turno di campionato per le categorie Under 19 e Under 15. La squadra Under 19 scenderà in campo in una giornata di partite ufficiali, mentre anche la formazione Under 15 parteciperà alle competizioni in programma. Le partite sono fissate per la prossima settimana, con dettagli sugli orari e i luoghi ancora da definire.

Nuovo turno di campionato per il vivaio del Manfredonia Calcio 1932. Conclusa la stagione dell’Under 17, l’attenzione si concentra sulle formazioni Under 19 e Under 15. Si parte domani, sabato 28 marzo, alle ore 15:30, con l’Under 19 impegnata nella trasferta di Foggia contro l’Heraclea. I biancocelesti, a quota 20 punti, cercano il riscatto immediato dopo la sconfitta interna contro la Reggina. Di fronte troveranno l’Heraclea, ultima a 9 punti, reduce dal turno di riposo. Domenica 29 marzo, alle ore 10:30, sarà la volta della capolista Under 15, attesa allo stadio di Troia per la sfida contro lo Joga Bonito Foggia. Il Manfredonia guida la classifica a punteggio pieno con 18 punti e torna in campo dopo il riposo settimanale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Settore giovanile, il programma dell’Under 19 e Under 15 del Manfredonia Calcio Articoli correlati Doppia soddisfazione per il settore giovanile del Manfredonia CalcioLunedì 9 marzo 2026, presso l'Hotel Barion di Bari-Torre a Mare, si è tenuto l’importante incontro istituzionale indetto dal Comitato Regionale... Manfredonia Calcio, gli impegni del settore giovanile?Nuovo weekend di gare per il Settore Giovanile del Manfredonia Calcio 1932, con Under 19, Under 17 e Under 15 pronte a scendere in campo. Una selezione di notizie su Manfredonia Calcio Temi più discussi: Serie D girone H: oggi 11^ giornata di ritorno [SEGUI LIVE]; Serie D girone H. Le designazioni arbitrali della 12^ giornata ritorno; Settore giovanile, il programma dell’Under 19 e Under 15 del Manfredonia Calcio. Settore Giovanile Monza, il programma del weekend: sosta per la PrimaveraIl Monza ha divulgato il programma del settore giovanile del weekend. Ecco la schedule integrale del fine settimana. Sosta per la Primavera che, come la Prima Squadra, riposa per le Nazionali. Con Mon ... monza-news.it Calcio Giovanile - Il programma del weekend: lotta salvezza negli Juniores tra Pode e Pontenurese. Under 17: doppio derby domenicaTerzultima di stagione nella U19 Regionale A con le due piacentine in piena lotta per non retrocedere. Nella Under 17 Regionale A domenica doppio derby: Academy-Spes e Gotico-San Lazzaro. Consulta qui ... sportpiacenza.it UN GIRASOLE PER LA VITA Il Manfredonia Calcio c’è - facebook.com facebook