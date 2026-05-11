Dolori addominali muore bimbo di 5 anni

Un bambino di cinque anni è deceduto a causa di dolori addominali, anche se le cause precise non sono state ancora stabilite. Nei prossimi giorni verrà eseguita un’autopsia sul suo corpo per chiarire le circostanze del decesso. La famiglia e le autorità sono in attesa dei risultati delle analisi, mentre le indagini continuano per fare luce sulla vicenda.

Il piccolo era stato trasferito al nosocomio per essere sottoposto ad alcuni accertamenti dopo che aveva avvertito forti dolori addominali. A dare la notizia del decesso è stato lo stesso ospedale pediatrico con una nota inviata nella tarda serata del 10 maggio. Il bambino di 5 anni è morto nella notte tra l’8 e il 9 maggio. Il paziente, spiega il Meyer, “aveva effettuato valutazioni gastroenterologiche” ed era stato ricoverato in pronto soccorso e in chirurgia pediatrica. Per il piccolo erano previsti ulteriori accertamenti, ma “nella notte si è verificato il decesso improvviso ed inaspettato”. Le cause della morte non sono ancora chiare per questo nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia sul corpicino.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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