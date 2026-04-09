Molti individui sperimentano disturbi allo stomaco legati a stati di ansia e stress. Questi sintomi includono dolore, gonfiore e bruciore, che spesso si presentano in modo ricorrente. La relazione tra mente e corpo è ormai riconosciuta, con il cervello che influisce sulla funzionalità digestiva. Le cause principali sono legate a tensioni psicologiche prolungate, mentre i rimedi più comuni comprendono tecniche di rilassamento e modifiche nello stile di vita.

Sempre più persone segnalano disturbi digestivi legati a stress e ansia. Oggi lo sappiamo: cervello e stomaco comunicano. Dolori addominali, gonfiore, nausea e crampi: il tuo stomaco parla e racconta quello che la mente tace. Non si tratta solo di fastidi isolati, ma veri e propri messaggi del nostro corpo. Un fenomeno noto in medicina e in psicologia come somatizzazione. Comprendere i sintomi, individuarne le cause e adottare strategie efficaci è fondamentale per ritrovare il benessere e riprendere il controllo del proprio organismo. La somatizzazione dell’ansia. La somatizzazione dell’ansia si verifica quando stress ed emozioni intense si traducono in disturbi fisici, in particolare digestivi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ansia, cosa succede quando viene somatizzata allo stomaco. Sintomi, cause e rimedi

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