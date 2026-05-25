Docenti picchiati all' Itis la Uil | Condanna ferma non diventi terreno fertile per alcun tipo di spicciola propaganda

Un insegnante è stato aggredito e picchiato in un istituto tecnico a Parma. La Uil ha condannato l’episodio, chiedendo che non venga usato come occasione di propaganda. La vicenda si è verificata nelle ultime ore e ha attirato l’attenzione sull’episodio di violenza nei confronti dei docenti. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita sulle circostanze o sui responsabili.

“Un altro grave episodio di violenza verso degli insegnanti è avvenuto in queste ore a Parma ed è adesso sotto i riflettori. Alcuni ragazzini, frequentanti l’istituto Itis di Parma, avrebbero prima minacciato e poi picchiato due docenti”.La Uil Emilia Romagna sede di Parma, nella persona del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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