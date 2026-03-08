Meloni | I giudici ci impediscono di governare Poi l' attacco alle opposizioni | È davvero questo il momento nel quale la priorità è fare propaganda spicciola?

Il presidente del consiglio ha dichiarato che i giudici ostacolano l’attività di governo e ha criticato le opposizioni per aver scelto di concentrarsi sulla propaganda. Ha aggiunto che senza una base solida non si possono affrontare i problemi del paese e ha affermato che la riforma della giustizia coinvolge anche questioni di immigrazione e sicurezza.

"Se non partiamo dalla base, non possiamo risolvere i problemi. Sono convinta che la riforma della giustizia interviene anche su materie come immigrazione e sicurezza". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ospite di "Fuori dal coro" su Rete4. La premier ha ricordato che questi due temi viaggiano su tre livelli: le leggi "messe a disposizione" anche dal governo, il lavoro delle forze dell'ordine e la "magistratura che faccia rispettare le leggi". "Se uno dei tre livelli non funziona - ha aggiunto - il meccanismo si inceppa e io conosco moltissimi casi nei quali il meccanismo si è inceppato". Meloni ha citato le "devastazioni dei centri sociali a Roma e a Torino", dove "non c'è stato nessun seguito giudiziario" e "addirittura i giudici hanno annullato il Daspo fatto agli antagonisti". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

