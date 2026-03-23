Scienze sperimentali nei nuovi Tecnici dal 2026 27 | più docenti di diverse classi di concorso nella stessa classe
Riforma Istituti Tecnici a partire dalla classe prima dell'anno scolastico 202627: i chiarimenti del Ministero sull'organico relativo a "Scienze sperimentali". L'articolo Scienze sperimentali nei nuovi Tecnici dal 202627: più docenti di diverse classi di concorso nella stessa classe. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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