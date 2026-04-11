Corsi di empatia? Meglio corsi di arti marziali L’empatia non si insegna Dovrebbero farli i genitori! | cosa dicono i social

Un post promosso dal ministero per sensibilizzare su corsi di empatia e educazione al rispetto ha suscitato numerosi commenti sui social. Le reazioni sono state varie, con alcuni utenti che hanno suggerito di preferire corsi di arti marziali, altri che hanno affermato che l’empatia non si può insegnare e altri ancora che hanno detto che dovrebbe essere compito dei genitori. La discussione è diventata molto accesa e ricca di toni duri.

Il post pensato per ricordare a docenti, dirigenti e studenti i corsi di empatia ed educazione al rispetto promossi dal ministero ha raccolto una valanga di reazioni amare, ironiche e in molti casi durissime. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Medico-paziente: "L’empatia non è cosa artificiale"di Renzo Castelli PISA È stato presentato alla Gipsoteca il libro dal titolo "La relazione medico- paziente al tempo dell’intelligenza artificiale"... "Professori precettati per le vacanze di Pasqua per corsi sulla sicurezza, una cosa che non si era mai vista"La denuncia arriva da Cobas scuola e tira in ballo quanto sarebbe avvenuto al liceo Carducci Dante. Temi più discussi: Corsi di empatia per i docenti con Indire al via? C'è un disegno di legge al Senato: ecco quando potrebbero partire; Educare al rispetto e alla parità: operativo il progetto del MIM con INDIRE; Educare al rispetto e alla parità, via ai corsi di formazione degli insegnanti; Educazione al rispetto, all'empatia e alla parità di genere, al via il progetto MIM-Indire. Cosa è previsto. Corsi di rispetto ed empatia per docenti al via: venti ore di formazione Indire in modalità asincrona, ecco come funzionaCorsi sul rispetto per i docenti al via: ieri, 9 aprile, diventa pienamente operativo il progetto di formazione Educazione al rispetto e alla parità di genere, promosso dal Ministero dell’Istruzione ... tecnicadellascuola.it Corsi di empatia per i docenti con Indire al via? C’è un disegno di legge al Senato: ecco quando potrebbero partireIn questi giorni si parla moltissimo di corsi di empatia per gli insegnanti, questione sollevata dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara il giorno dell’accoltellamento, da parte d ... tecnicadellascuola.it A Siena la conferenza nazionale dei presidenti dei corsi di laurea in medicina - facebook.com facebook È iniziata alla Scuola di Giornalismo Luiss la proiezione del film-documentario “Brunello - il visionario garbato” diretto dal premio #Oscar Giuseppe Tornatore con le musiche del premio #Oscar Nicola Piovani. x.com