Docenti aggrediti dagli studenti il video shock di Parma riapre il tema sicurezza nelle scuole DIRITTO IN CATTEDRA con AVV DE MARTINO 22 maggio ore 16
Un video proveniente da Parma mostra un episodio di aggressione tra studenti e docenti, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza nelle scuole. L'episodio ha suscitato preoccupazione tra insegnanti e genitori, portando alla luce questioni legate alle minacce, all'influenza dei social media e alla responsabilità delle famiglie. In risposta a questi eventi, è in programma una diretta con un avvocato, che analizzerà le possibili tutele legali per gli insegnanti e i provvedimenti adottabili per garantire ambienti scolastici più sicuri.
Dal video shock di Parma alle aggressioni contro i docenti: focus su minacce, social, ruolo delle famiglie e tutele per gli insegnanti, in diretta con l’Avv. Alessandro De Martino su Facebook e YouTube venerdi 22 maggio 2026 ore 16.00. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Docenti aggrediti dagli studenti: social, minacce e sicurezza a scuola
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