Docenti aggrediti dagli studenti il video shock di Parma riapre il tema sicurezza nelle scuole DIRITTO IN CATTEDRA con AVV DE MARTINO 22 maggio ore 16

Un video proveniente da Parma mostra un episodio di aggressione tra studenti e docenti, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza nelle scuole. L'episodio ha suscitato preoccupazione tra insegnanti e genitori, portando alla luce questioni legate alle minacce, all'influenza dei social media e alla responsabilità delle famiglie. In risposta a questi eventi, è in programma una diretta con un avvocato, che analizzerà le possibili tutele legali per gli insegnanti e i provvedimenti adottabili per garantire ambienti scolastici più sicuri.

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Dal video shock di Parma alle aggressioni contro i docenti: focus su minacce, social, ruolo delle famiglie e tutele per gli insegnanti, in diretta con l’Avv. Alessandro De Martino su Facebook e YouTube venerdi 22 maggio 2026 ore 16.00. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Docenti aggrediti dagli studenti: social, minacce e sicurezza a scuola Sullo stesso argomento Vigilanza a scuola: quando il docente rischia davvero? DIRITTO IN CATTEDRA con AVV. DE MARTINO 6 maggio ore 16Torna “Diritto in cattedra”, la rubrica di Orizzonte Scuola dedicata agli aspetti giuridici della vita scolastica, con un nuovo appuntamento in... Preso a sputi e pallonate a scuola: la denuncia di un docente bullizzato dagli studentiIl professore ha raccontato di essere stato accerchiato da un gruppo di studenti fuori da scuola. Dopo l’intervento dei carabinieri, il docente ha annunciato la volontà di sporgere denuncia ... skuola.net Docente circondato da studenti fuori da scuola e preso a sputi chiama i Carabinieri: Non posso essere trattato cosìUn docente di una scuola fiorentina è stato praticamente bullizzato dagli studenti: pallonate, sputi, mani addosso finché un ragazzo non si è addirittura calato le mutande davanti a me mostrandomi il ... tecnicadellascuola.it