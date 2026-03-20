Morto Chuck Norris solo 10 giorni fa il video dell'allenamento per salire di livello | Festeggio 86 anni

Da fanpage.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chuck Norris è deceduto giovedì mattina alle Hawaii all’età di 86 anni. Dieci giorni prima aveva condiviso un video in cui si allenava per festeggiare il suo compleanno, accompagnato dalla frase

Chuck Norris è morto giovedì mattina alle Hawaii all'età di 86 anni. Dieci giorni prima aveva postato un video mentre si allenava, per il suo compleanno: "Non invecchio. Salgo di livello". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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