Morto Chuck Norris solo 10 giorni fa il video dell'allenamento per salire di livello | Festeggio 86 anni

Chuck Norris è deceduto giovedì mattina alle Hawaii all’età di 86 anni. Dieci giorni prima aveva condiviso un video in cui si allenava per festeggiare il suo compleanno, accompagnato dalla frase

Chuck Norris è morto giovedì mattina alle Hawaii all'età di 86 anni. Dieci giorni prima aveva postato un video mentre si allenava, per il suo compleanno: "Non invecchio. Salgo di livello". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Morto Chuck Norris, aveva 86 anni. "Non invecchio": pochi giorni fa, l'ultimo video

Leggi anche: È morto Chuck Norris, l’attore aveva 86 anni

Una raccolta di contenuti su Morto Chuck Norris

Temi più discussi: Chuck Norris è morto all'età di 86 anni: lutto nel mondo del cinema, l'annuncio della famiglia; È morto l'attore americano Chuck Norris, star del cinema d'azione; Chuck Norris trasportato d'urgenza in ospedale alle Hawaii. Cosa sappiamo sulle condizioni dell'attore 86enne; Solo l’iniziativa sulla neutralità andrà alle urne: chiusa la porta al controprogetto.

Morto Chuck Norris a 86 anni: le circostanze e l'eredità dell'attoreLa famiglia annuncia la morte di Chuck Norris: dal malore a Kauai all'ultimo video pubblicato per l'86esimo compleanno ... notizie.it

È morto Chuck Norris: aveva 86 anniÈ morto Chuck Norris: il popolare attore di film d’azione si è spento all’età di 86 anni nella mattina di ieri, giovedì 19 marzo. Lo ha annunciato la sua famiglia con un comunicato pubblicato sull’acc ... tpi.it

Chuck Norris ci ha lasciati. L'attore americano ed ex campione mondiale di karate è morto giovedì mattina alle Hawaii, sull'isola di Kauai, dove era stato ricoverato dopo un malore improvviso. Aveva compiuto 86 anni appena la settimana scorsa. A dare l'annu - facebook.com facebook

È morto l'attore americano Chuck Norris, star del cinema d'azione. Lo ha reso noto la famiglia. L'interprete ed ex campione del mondo di karate aveva compiuto 86 anni il 10 marzo, e secondo il sito Tmz nelle scorse ore era stato ricoverato per "un'emergenza x.com