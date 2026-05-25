Docenti aggrediti a Parma Fracassi Flc Cgil | La violenza si contrasta investendo non con la repressione

A Parma, alcuni insegnanti sono stati aggrediti da un gruppo di studenti. La segretaria generale della Flc Cgil ha dichiarato solidarietà ai docenti coinvolti, sottolineando che la violenza si affronta con investimenti, non con repressione.

Gianna Fracassi, segretaria generale della FLC Cgil, ha espresso piena solidarietà ai docenti colpiti da un gruppo di studenti a Parma. Ma subito dopo ha indicato una direzione precisa: allontanarsi dalla logica punitiva. “Di fronte a episodi di questa natura – ha dichiarato – non ci si può affidare a risposte di carattere meramente repressivo”. Secondo la dirigente sindacale, le misure introdotte negli ultimi anni (inasprimento delle sanzioni e nuovi reati) non hanno funzionato, perché ignorano le cause profonde del disagio giovanile. Serve invece un cambio di passo. “È necessario promuovere un approccio fondato sulla prevenzione, sulla sicurezza e sulla presa in carico complessiva delle studentesse e degli studenti”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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