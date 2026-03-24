Oggi presso l'ARAN si è svolto un incontro sul rinnovo del contratto scuola 2025-2027, concentrandosi sulla parte economica. Durante la riunione, un rappresentante della Flc Cgil ha evidenziato la necessità di istituire un fondo perequativo per uniformare le retribuzioni del settore scolastico con quelle di altre aree della pubblica amministrazione.

La riunione tenutasi oggi presso l'ARAN ha riguardato il rinnovo della parte economica del contratto istruzione e ricerca 2025-2027. L'articolo Contratto scuola 2025-27, Fracassi (Flc Cgil): “Necessario un fondo perequativo per allineare le retribuzioni al resto della PA” VIDEO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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