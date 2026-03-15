Doccia fredda francese Sarzana sfuma il sogno

Una partita di hockey sul ghiaccio ha visto lo scontro tra la squadra di Sarzana e i Noisy, con quest'ultimi che si sono imposti per 3 a 2. La formazione di Sarzana ha schierato in campo Corona, Manrique, Tabarelli, Borsi, Rubio, Angeletti, Munnè, Lavagetti, De Rinaldis e Grossi. La sfida si è conclusa con una vittoria che interrompe il sogno della squadra di casa.

HOCKEY SARZANA 2 NOISY 3 Hockey Sarzana: Corona, Manrique, Tabarelli, Borsi, Rubio, Angeletti, Munnè, Lavagetti, De Rinaldis, Grossi. All. Festa Noisy: Gilli, Grellier, Antunes, Taixera, Barbe Sanchez, Da Costa, Korosec, Kebè Alonso, Pujol, Oliveira. All. Bento. Arbitri: Zapico Leiton, Oriol Perez. Marcatori 1° tempo: Pujol, Teixera, Munnè. 2° tempo: Munnè, Antunes. GIOVINAZZO Niente da fare. L’Europa continua a essere stregata per l’Hockey Sarzana che deve ancora una volta rinunciare al sogno di alzare un trofeo oltre il confine. Nella semifinale della Wse Trophy Cup i sarzanesi sono stati battuti sulla pista del palazzetto di Giovinazzo 3 a 2 dai francesi del Noisy che hanno dimostrato di avere una valida ossatura capace di mettere in difficoltà i rossoneri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Doccia fredda francese . Sarzana sfuma il sogno Articoli correlati La scienza della “Doccia Fredda”: il segreto dei biohacker per l’energiaSe in questi giorni ti senti mentalmente annebbiato e fisicamente pesante, esiste un trucco che arriva direttamente dal mondo dei biohacker e degli... Doccia fredda per Antonelli , è finita: “Fatti suoi”Un 2025 da ricordare, quello vissuto da Kimi Antonelli, giovane prospetto della Formula 1 italiana che quest’anno, ha finalmente indirizzato la sua...