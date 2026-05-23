Divorzio Totti-Blasi il gesto di Ilary poco dopo l' uscita dal tribunale c' entra Bastian

Da today.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 22 maggio, Francesco Totti e Ilary Blasi sono stati in tribunale a Roma per formalizzare il divorzio dopo quasi 20 anni di matrimonio e la nascita di tre figli. Poco dopo l'uscita, Ilary ha compiuto un gesto che ha attirato l’attenzione, collegato da alcuni a Bastian. La coppia aveva già annunciato ufficialmente la separazione, e l’udienza ha riguardato gli aspetti legali della fine del loro rapporto. Nessun dettaglio sui passaggi successivi o sulle motivazioni specifiche.

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Ormai è finita. O quasi. Ieri, 22 maggio, Francesco Totti e Ilary Blasi si sono presentati in Tribunale, a Roma, per porre fine al loro matrimonio durato quasi 20 anni (dal loro amore sono nati anche tre meravigliosi figli: Cristian, Chanel e Isabel).Il magistrato Gianluca Gelso ha dapprima. 🔗 Leggi su Today.it

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