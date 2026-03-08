divisione 1 maschile la gea con il carrara rientra banchi

Nella nona giornata di ritorno della Divisione 1 maschile, la Gea affronta il Carrara alle 18 in trasferta. La squadra ospite si trova in una posizione di classifica vicina alla zona playout. È previsto il rientro di Banchi nella formazione della Gea per questa partita.

Nona giornata di ritorno in Divisione 1 con la Gea di scena alle 18 sul campo del Centro Minibasket Carrara, una delle formazioni che lottano per evitare di terminare nella zona playout. Per i ragazzi di Silvio Andreozzi, reduci da undici vittorie consecutive (ultimo ko il 6 dicembre a Lucca), a sette partite dalla conclusione delle regular season, è un’altra tappa di avvicinamento alla matematica vittoria del campionato: la sconfitta della Libertas Lucca (che domenica è di scena sul campo di Pescia) ha creato un terzetto alle spalle di Furi e compagni con un ritardo di dieci punti della capolista che, a questo punto, potrebbe anche festeggiare per la conquista del primo posto già prima del duello con la Libertas Lucca in via Austria del prossimo 22 marzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

