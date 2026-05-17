Oggi alle 18 si gioca al Palasport di via Austria la partita tra la Gea e il Basket Calcinaia, valida per la terza gara dei quarti di finale dei playoff di Divisione 1 maschile. La sfida mette di fronte due squadre che si contendono un passaggio del turno, con i biancorossi pronti a scendere in campo per conquistare un risultato che potrebbe qualificare la squadra alla semifinale. La partita si svolge in un momento cruciale della serie.

Oggi alle 18 la Gea al Palasport di via Austria i biancorossi scendono in campo con il Basket Calcinaia per ’gara3’ dei quarti di finale playoff di Divisione 1. Le due rivali hanno sfruttato il fattore campo e nella ’bella’ daranno il massimo per portare a casa il pass per le semifinali. I ragazzi di Silvio Andreozzi, dopo aver dominato gara 1 e aver lottato all’ultimo nel confronto di mercoledì cercheranno di sfruttare l’opportunità di avere il sostegno del proprio pubblico, per dare un altro passo avanti. Calcinaia, che in gara 2 ha mostrato la sua faccia migliore, si presenterà in Maremma con l’obiettivo di lottare con la regina della regular season, che vuole proseguire la marcia verso la finalissima. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Divisione 1 maschile. Gea, gara decisiva con il Calcinaia

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