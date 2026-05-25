Diverbio in strada durante i controlli | uno ha un taglierino l’altro marijuana
Durante la notte tra sabato e domenica, i carabinieri di Comacchio hanno effettuato controlli sul litorale. Durante un intervento, due persone sono venute alle mani in strada. Uno dei soggetti aveva un taglierino, mentre all’altro è stata trovata marijuana. La scena si è svolta nel corso di un controllo di routine volto a contrastare attività illecite nella zona.
Nel corso della serata e della notte tra sabato 23 e domenica 24, i carabinieri di Comacchio hanno messo in campo un articolato servizio di controllo del territorio sul litorale, finalizzato a prevenire e reprimere ogni forma di attività illecita, con un particolare sguardo alla movida sul. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
IZUDINA I HAMDIJA - Sve prevare 19. dio
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