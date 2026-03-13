Controlli in via Cavour a Ravenna incastrato uno spacciatore | in casa hashish marijuana e cocaina

Durante un controllo in via Cavour a Ravenna, le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo di 39 anni con l’accusa di detenzione di droga. Nella sua abitazione sono stati trovati e sequestrati hashish, marijuana e cocaina. L’arresto è avvenuto durante un’operazione di routine, che ha portato anche al sequestro di sostanze stupefacenti.

