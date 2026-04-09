mondo libero dalla droga continua l’attività di prevenzione alle dipendenze

Nel fine settimana, i volontari dell’associazione Mondo Libero dalla Droga hanno svolto un’operazione di prevenzione nel quartiere Terranegra di Padova. Durante l’attività, hanno distribuito centinaia di opuscoli intitolati “La Verità sulla Droga”, offrendo informazioni gratuite sulla tematica delle dipendenze. L’iniziativa ha coinvolto i residenti e si è svolta nel rispetto delle normative vigenti.