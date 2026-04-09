mondo libero dalla droga continua l’attività di prevenzione alle dipendenze
Nel fine settimana, i volontari dell’associazione Mondo Libero dalla Droga hanno svolto un’operazione di prevenzione nel quartiere Terranegra di Padova. Durante l’attività, hanno distribuito centinaia di opuscoli intitolati “La Verità sulla Droga”, offrendo informazioni gratuite sulla tematica delle dipendenze. L’iniziativa ha coinvolto i residenti e si è svolta nel rispetto delle normative vigenti.
Nel corso dell’ultimo fine settimana, i volontari dell’associazione Mondo Libero dalla Droga hanno portato avanti un’intensa attività di sensibilizzazione nel quartiere Terranegra, a Padova, distribuendo centinaia di opuscoli informativi gratuiti dal titolo “La Verità sulla Droga”. L’iniziativa. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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Padova, volontari in azione contro la droga: distribuiti centinaia di opuscoli informativiA Padova prosegue l’attività di prevenzione contro la droga con volontari attivi nei quartieri e opuscoli informativi. nordest24.it
Carney è uno dei leader del mondo libero più credibili e autorevoli. Sogno un governo che sappia prendere esempio da questo signore. x.com
Su Libero ci dicono che tutto va a meraviglia. Il mondo reale, quello fatto di persone vere, ci racconta una storia ben diversa. Una storia drammatica fatta di povertà e rinunce. www.bastasoldiaigiornali.it #bastasoldiaigiornali - facebook.com facebook